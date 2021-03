Kaia Gerber bei einem Auftritt in London

Nicht nur Macaulay Culkin ist in der nächsten "American Horror Story"-Staffel dabei. Auch Topmodel Kaia Gerber wird eine Rolle spielen.

Topmodel Kaia Gerber (19) hat einen neuen Job, allerdings nicht auf dem Laufsteg. Die Tochter von Cindy Crawford (55) und Rande Gerber (58) wird in der zehnten Staffel von "American Horror Story" dabei sein, wie Serienschöpfer Ryan Murphy (55) bekannt gab. "Ich bin so begeistert, verkünden zu können, dass Kaia Gerber der 'American Horror Story'-Familie beitritt", schrieb der 55-Jährige auf Instagram. Gerber antwortete auf den Post in ihren Instagram-Storys mit drei verlegen kichernden Emojis.

Und als die Sängerin Charlotte Lawrence (20) ebenfalls auf Instagram erklärte, dass sie wegen Gerbers Rolle "ausflippe", antwortete die 19-Jährige: "Nicht so sehr wie ich!" Zu einem Bericht über ihre Besetzung fügte sie in einer weiteren Story hinzu: "Ich bin total begeistert". Kaia Gerber gesellt sich mit ihrem "American Horror Story"-Engagement zu Macaulay Culkin (40, "Kevin - Allein zu Haus"), der ebenfalls mit von der Partie ist - neben den "AHS"-Stars Sarah Paulson (46), Kathy Bates (72), Evan Peters (34), Billie Lourd (28), Leslie Grossman (49), Finn Wittrock (36), Lily Rabe (38) und Adina Porter (50).

Murphy hatte zuvor bereits bekannt gegeben, dass die zehnte Staffel der Serie offiziell den Titel "American Horror Story: Double Feature" tragen wird. Eine Geschichte wird am Meer und eine im Sand spielen, hat er dazu verraten. Die Dreharbeiten mussten wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben werden.