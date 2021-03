Kaley Cuoco feiert auch nach "The Big Bang Theory" weiter Erfolge. Neben "The Flight Attendant" hat sie bereits ein neues TV-Projekt.

Der "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (35) hat schon das nächste TV-Projekt in Planung. Neben "The Flight Attendant" soll die 35-Jährige nun in einer Mini-Serie die legendäre Schauspielerin Doris Day (1922-2019) verkörpern, wie "Variety" berichtet. Als Grundlage für die Serie dient offenbar die Biografie "Doris Day: Her Own Story".

Doris Day war eine Sängerin und Schauspielerin und in den 1950er und 60er Jahren einer der größten Stars des Films. Streifen wie "Schwere Colts in zarter Hand" oder "Der Mann, der zuviel wusste" machten sie berühmt. Anschließend war sie auch im Fernsehen sehr erfolgreich. Day starb 2019 im Alter von 97 Jahren.

Kaley Cuoco wurde durch die Kult-Sitcom "The Big Bang Theory" weltweit bekannt, die von 2007 bis 2019 lief, und konnte danach mit "The Flight Attendant", einem der ersten Originale des Streamingdienstes HBO Max, einen weiteren Erfolg feiern. 2022 soll es eine zweite Staffel geben.