DC hat eine neue Harley Quinn gefunden. "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) wird der Titelheldin in einer animierten Serie ihre Stimme leihen. Das Format werde auf dem Streamingdienst DC Universe laufen und Cuoco sei auch als Produzentin mit an Bord, berichtet "Entertainment Weekly". Verkündet wurde die Nachricht demnach auf der New York Comic Con.

Cuoco wird noch in einer Staffel von "The Big Bang Theory" zu sehen sein, dann endet die Erfolgs-Sitcom. Animierte Shows habe sie schon immer geliebt, erklärte die Schauspielerin "Entertainment Weekly" zu ihrer neuen Rolle als Harley Quinn. Die Figur habe Ecken und Kanten und die Serie sei offensichtlich ein Format, das sich an Erwachsene richte, erklärte Cuoco weiter.

Trennung von Joker

Die Serie beginne damit, so Cuoco, dass Harley mit dem Joker Schluss macht, nachdem er sie hintergangen hat. Sie entscheidet sich daraufhin laut der Schauspielerin, allein loszuschlagen. "Im Laufe der ersten Staffel werden wir sehen, wie sie versucht, der krasseste Superschurke zu werden, den es gibt. Sie trifft dabei auf Doktor Psycho, Batman, Lex Luthor, Wonder Woman und Poison Ivy.

"Sie will nicht mehr einfach nur Jokers Freundin sein", erklärt Cuoco laut "Entertainment Weekly". "Sie möchte das Rudel anführen, was ich für die Zeit und Stimmung, in der wir uns befinden, sehr passend finde." Die Serie soll 2019 an den Start gehen.