Kampf der Realitystars 2023: Das sind die Kandidaten

Am Mittwochabend startet die vierte Staffel der RTL2-Show "Kampf der Realitystars". 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen um den Titel und 50.000 Euro Preisgeld. Moderiert wird die Sendung - wie auch die Jahre zuvor - von Cathy Hummels.

An einem tropischen thailändischen Strand wohnen die Kandidatinnen und Kandidaten vier Wochen lang gemeinsam in einer Sala, einem offenen Pavillon. Hier treten sie in verschiedenen Action- und Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an, um unter anderem Luxusgüter für die Zeit in der Sala zu gewinnen, die sie jedoch auch wieder verlieren können. Daneben bringt ihnen ein Sieg bei den Spielen wertvolle Sendezeit ein. Wer die Sendung in jeder Folge verlassen muss, wird unter den Kandidaten entschieden. Während nach und nach immer mehr Realitystars die Show verlassen, kommen auch immer wieder neue dazu. Den Kampf um den Titel können Zuschauer ab dem 12. April jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL2 verfolgen.

Anders als die Jahre zuvor erwartet die Zuschauer in diesem Jahr ein Upgrade: Direkt im Anschluss jeder Folge können Fans ehemalige Kandidaten beim Austausch über das Format in der Live-Show "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" sehen.