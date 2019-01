Nachdem Rapper Kanye West (41, "Ye") 2018 angeblich an fünf Alben gleichzeitig gebastelt hat, gibt er auch im neuen Jahr weiter Gas. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, arbeitet West in Miami an neuer Musik. Und angeblich versammelt er einige namhafte Künstler um sich, die mit ihm gemeinsame Sache machen.

So sollen angeblich die Rap-Größen Lil Wayne, Migos, Timbaland und 2 Chainz auf dem Album zu hören sein. Aber auch Newcomer wie Tee Grizzley und YNW Melly sollen den ein oder anderen Gastbeitrag beisteuern. Wie "TMZ" weiter berichtet, ist die Arbeit an dem Album ein Grund dafür, dass West überhaupt das Haus an der Südküste Miamis für sich, seine Frau Kim Kardashian (38) und ihre drei Kinder erworben hat.

Wann die Platte erscheinen soll, ist bisher nicht klar. Allerdings hatte West bereits im September 2018 die Veröffentlichung des Albums "Yandhi" angekündigt - diese dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben, da er das Gefühl hatte, die Songs seien noch nicht fertig.