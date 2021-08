Seit Sonntag ist Kanye Wests neues Album "Donda" auf dem Markt - und bricht jetzt schon sämtliche Rekorde bei Apple Music und Spotify.

Kanye West (44) ist mit einem großen Knall zurück auf die musikalische Bühne getreten. Sein am Sonntag völlig überraschend veröffentlichtes neues Album "Donda" bricht auf Spotify und Apple Music aktuell sämtliche Rekorde, wie unter andere "Variety" berichtet.

Nach einer musikalischen Pause von zwei Jahren aber anhaltender Präsenz in den Schlagzeilen - Scheidung von Kim Kardashian (40), Ambitionen für das Amt des US-Präsidenten, psychischen Probleme - ist das Interesse groß, was der Musiker diesmal wieder gezaubert hat.

19 Songs aus der Top 20 sind von Kanye

"Donda", so der Name seiner verstorbenen Mutter als auch Titel des teilweise ziemlich düsteren neuen Albums, erreichte auf Apple Music innerhalb von 24 Stunden in 152 Ländern den ersten Platz der Top-Album-Charts. Laut Apple wurde "Donda" am ersten vollen Tag der Veröffentlichung in den USA über 60 Millionen Mal gestreamt. Zudem dominiert das 27 Song starke Album mit 19 Songs die Top 20 der Daily Top 100 Global Songs Charts von Apple Music.

Mit diesen Zahlen ist Kanye West 2021 der am häufigsten gestreamte Künstler an einem Tag - gleiches gilt für "Donda" als das am meisten gestreamte Album an einem Tag. Und auch Spotify gab bekannt, dass West mit seinem neuesten Werk auf der Musikplattform den Rekord für das am meisten gestreamte Album 2021 gebrochen hat.