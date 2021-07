Kanye West hat bei der Release-Party zu seinem Album "Donda" für eine Überraschung gesorgt und einen gemeinsamen Song mit Jay-Z präsentiert.

Sämtliche Kriegsbeile scheinen begraben worden zu sein: Kanye West (44) präsentierte am Donnerstagabend in Atlanta vor Zehntausenden Fans im Mercedes Benz Stadium sein neues Album "Donda" auf einer Mega-Release-Party und sorgte dabei für einige Überraschungen. Im roten Outfit tanzte der Rapper dort zu kurzen Ausschnitten seiner neuen Songs und gab somit Einblicke in sein neues Werk.

Für offene Münder sorgte vor allem das letzte Lied des Abends: eine Zusammenarbeit mit Kollege Jay-Z (51), dessen Stimme über die Arena-Lautsprecher tönte und für Jubelstürme sorgte, wie man einem Mitschnitt entnehmen kann, der dem Promiportal "TMZ" vorliegt.

Nach dem Streit gibt es nun die Versöhnung

Die beiden Hip-Hop-Superstars waren ehemals gute Freunde, galten aber in der Öffentlichkeit seit vielen Jahren als zerstritten. Erste Gerüchte machten sich breit, nachdem Jay-Z im Jahr 2014 nicht auf der Hochzeit von West und Kim Kardashian (40) erschien. Auch öffentlich getätigte Aussagen, vor allem von Kanye West, untermauerten den Verdacht des Zwists.

So beschwerte sich West zum Beispiel während eines Konzerts 2016, dass Jay-Z sich nicht um ihn und seine Familie gekümmert habe, nachdem Kardashian in Paris Opfer eines Raubüberfalls wurde. Jay-Z revanchierte sich auf seinem Album "4:44" mit einem Disstrack bei Kanye West.

Apropos Kardashian: Auch hier scheinen sich nach der Trennung langsam aber sicher die Wogen zu glätten. Wie das Promiportal "TMZ" weiter berichtet, saß sie gemeinsam mit ihren vier Kindern North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) in Atlanta im Publikum und nahm anschließend auch an einer Aftershow-Party teil. Erst Anfang der Woche war von einem gemeinsamen Familienausflug nach San Francisco in der Presse zu lesen.