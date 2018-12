Schlechte Neuigkeiten für alle Fans der Kardashian-Jenner-Schwestern. Zum Jahreswechsel werden sowohl Kim (38) als auch Khloé (34), Kourtney (39) und Kylie (21) ihre privaten Apps und Websites schließen. In einem Statement, das jede der vier Reality-Stars einzeln auf ihren Accounts veröffentlichte, verabschieden sie sich von ihren Fans. "Es war eine großartige Erfahrung durch unsere Apps mit euch allen in den vergangenen Jahren in Kontakt treten zu können, aber wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Websites 2019 nicht fortzuführen", heißt es. "Wir hoffen sehr, dass ihr diese Reise genauso genossen habt wie wir und schauen in die Zukunft."

Seit 2015 konnte jeder die App der jeweiligen Schwester für 2,99 Dollar pro Monat erwerben. Dort wurden private Fotos veröffentlicht, es gab Videos aus dem Alltag, genauso wie Beauty-Tipps und Infos zu den Diäten- und Fitness-Routinen der Reality-Stars. Im vergangenen Jahr hatte bereits Kendall Jenner (23) ihre App gelöscht.