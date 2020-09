Anfang 2019 starb Karl Lagerfeld. Jetzt soll das Leben des außergewöhnlichen Modeschöpfers als Miniserie verfilmt werden.

Am 19. Februar 2019 starb mit Karl Lagerfeld einer der einflussreichsten Modeschöpfer unserer Zeit. Nun findet sein Leben in Kürze den Weg auf den Bildschirm. Wie es in einer Ankündigung der Berliner Produktionsform Ziegler Film heißt, ist eine Miniserie über den Designer in der Mache. Im Mittelpunkt der Story soll die intensive Freundschaft mit Yves Saint Laurent (71) stehen, "die sich im Laufe der Jahre zur beruflichen und vor allem persönlichen Rivalität wandelt".

Auch die emotionale Achterbahnfahrt in der Beziehung zu seinem langjährigen Lebensgefährten Jacques de Bascher (1951-1989) soll thematisiert werden. Die Serie, für dessen Drehbuch Alexander Rümelin (52, "Lindenberg! Mach dein Ding") verantwortlich zeichnet, wird demnach von Weggefährten aus dem persönlichen Umfeld von Lagerfeld beratend begleitet. Ein Hauptdarsteller, der Karl Lagerfeld verkörpern wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch nicht, auf welchen Sender oder auf welchem Streamingdienst sie ihre Premiere feiern wird.