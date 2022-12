Kate Hudson bei der Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" in Paris.

Kate Hudson hat bei der "Glass Onion"-Premiere in Paris mit einem silber-glitzernden Pailletten-Zweiteiler auf dem roten Teppich begeistert.

Nicht nur mit ihrem strahlenden Lächeln, sondern auch mit ihrem Outfit hat Kate Hudson (43) bei der Pariser Filmpremiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" begeistert. Bei der Premiere in der französischen Hauptstadt am Donnerstag (15. Dezember) glitzerte die Schauspielerin auf dem roten Teppich in einem silbernen Pailletten-Hosenanzug von Designerin Pamella Roland. Ihren Look kombinierte sie mit schwarzen Hängeohrringen, nach hinten toupiertem Haar und dezentem Make-up.

In "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (ab 23. Dezember bei Netflix) übernimmt Hudson die Rolle des ehemaligen Supermodels Birdie Jay. In der Fortsetzung zum Kriminalfilm "Knives Out" von 2019 darf Daniel Craig (54) alias Detektiv Benoit Blanc erneut einen Fall lösen, der diesmal auf einem Luxusanwesen auf einer griechischen Insel spielt. Im Zentrum des mysteriösen Rätsels steht neben dem Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton, 53) wieder eine bunte Mischung aus Persönlichkeiten.

Auch Daniel Craig auf dem roten Teppich

Hauptdarsteller Daniel Craig zeigte sich bei der Premiere in Paris mit dunkelblauer Anzughose und hellblauem Jackett zu Hemd und Krawatte, dazu trug er eine grün getönte Sonnenbrille. Janelle Monáe (37), im Film als Überraschungsgast Helen Brand zu sehen, erschien in einem schwarzen Samtrock und schwarzem Rollkragenpullover.