Kate und William in Schottland

Kate und William in Schottland Sportlich durch den Mountainbike-Parcours

William und Kate haben einmal mehr ihre Sportlichkeit bewiesen: Im schottischen Moray absolvierten sie einen Mountainbike-Parcours.

Prinz William (41) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), stellen sich gerne sportlichen Herausforderungen. Bei einem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation Outfit Moray in Schottland, die Outdoor-Programme für junge Menschen anbietet, hat sich das Paar am Donnerstag (2. November) auf Mountainbike-Sattel geschwungen und einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen absolviert. Mit Helmen ausgerüstet machten sie auf den Rädern eine gute Figur und hatten sichtlich Spaß an der Aktivität.

Passend zu dem Outdoor-Termin trug Kate über einem schwarzen Rollkragenpullover einen dunkelgrünen Burberry-Steppmantel mit schwarzem Karomuster und kombinierte dazu schwarze Jeans und dunkelbraune Stiefel. Ihr Ehemann trug - ebenfalls für die Aktivität im Freien passend - eine khakifarbenen Jacke und eine marineblaue Hose. Beide hatten zudem eine rote Mohnblumen-Anstecknadel an ihre Outfits angebracht, die im November zum Gedenken an die in Kriegen gefallenen Militärangehörigen oftmals zur Garderobe der königlichen Familie gehört.

Geschenk für die Kinder

"Ein aufschlussreicher Nachmittag, an dem wir mehr darüber erfahren haben, wie Organisationen in Moray das Wohlbefinden junger Leute unterstützen", heißt es in einem Instagram-Post auf dem offiziellen Account der Royals. Dort sind nicht nur Fotos der Mountainbike-Runde zu sehen, sondern auch Bilder, die die beiden im Gespräch mit Kindern und Landwirten der Umgebung zeigen. Dabei wurden ihnen Blumen und Teddybären für ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) überreicht.

"Sowohl 'Outfit Moray' als auch 'Lower Speyside Young Farmers' betonen, wie wichtig es ist, ländliche Gemeinschaften zusammenzubringen", wird in dem Instagram-Beitrag weiter erklärt. "Ob es nun darum geht, junge Landwirte zusammenzubringen oder Möglichkeiten für den Aufenthalt in der Natur zu schaffen - es ist großartig zu sehen, dass der Aufbau starker Netzwerke in der gesamten Region eine Priorität ist."