Im Seuchen-Thriller "Contagion" aus dem Jahr 2011 verbreitet sich ein tödliches Virus auf der ganzen Welt. In Zeiten der Corona-Pandemie hat sich der Gesundheitszweig der renommierten Columbia University in New York nun an den Cast des Films von Regisseur Steven Soderbergh (57) gewandt. In ernsten Videobotschaften vermitteln die Hollywoodstars Kate Winslet, Matt Damon, Laurence Fishburne und Jennifer Ehle wichtige Informationen zum Coronavirus.

Vier Stars, vier Botschaften

Oscar-Gewinnerin Kate Winslet (44) zeigt in ihrer Videobotschaft, wie man sich die Hände richtig wäscht. Außerdem klärt sie unter anderem darüber auf, wie man sich mit Covid-19 anstecken kann, wie man Oberflächen richtig desinfiziert und zeigt das richtige Verhalten bei Niesen und Husten.

Schauspielkollege Matt Damon (49) geht in seiner Videobotschaft vor allem auf Social Distancing ein. Er listet auf, was das genau bedeutet und warum es in der aktuellen Lage so wichtig ist. Er spricht direkt die junge Generation an, die das Virus an Risikogruppen weitergeben kann. Indem man Abstand zueinander halte und zuhause bleibe, könne jeder Einzelne Leben retten.

Laurence Fishburne (58) geht unter anderem auf die Auswirkungen von Covid-19 ein und warum es wichtig ist, die Ausbreitung zu verlangsamen. Jennifer Ehle (50) spricht über einen möglichen Impfstoff und warum dessen Herstellung laut Wissenschaftlern noch 16 bis 18 Monate dauern könne. Vier starke Botschaften.