Prinz William heiratete seine Kate am 29. April 2011 in der Westminster Abbey.

Sarah Burton, die Designerin von Prinzessin Kates Hochzeitskleid, verlässt das Unternehmen Alexander McQueen nach mehr als 25 Jahren.

Modeschöpferin Sarah Burton (geb. 1974) entwarf das Brautkleid von Kate Middleton (41), heute die Prinzessin von Wales. Nach 26 Jahren verlässt die Modeschöpferin nun das britische Luxusmodehaus Alexander McQueen, in dem sie 1997 als Praktikantin begonnen hatte und seit 2010 als Kreativdirektorin tätig war. Das gab das Luxuslabel am Montag bekannt.

Letzte Modenschau im September in Paris

"Wir möchten Sarah unsere große Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass sie ein so wichtiges Kapitel in der Geschichte von Alexander McQueen geschrieben hat", zitiert unter anderem "The Guardian" Alexander-McQueen-CEO Gianfilippo Testa. "Sarahs Beitrag in den vergangenen 26 Jahren wird einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen." Weiter wurde Burtons "außergewöhnliche Vision und Kreativität" gelobt.

Zudem wurde bestätigt, dass ihre Frühjahr/Sommer-Show 2024 am 30. September in Paris ihre letzte sein wird.

"Ich bin so stolz auf alles, was ich getan habe, und auf mein unglaubliches Team bei Alexander McQueen", erklärt Burton selbst zu ihrem Abschied. "Ich freue mich auf die Zukunft und mein nächstes Kapitel und werde diese kostbare Zeit immer mit mir tragen."

Sarah Burton übernahm nach Alexander McQueens Tod

Eine "neue kreative Organisation" für das Haus werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, heißt es weiter. Sarah Burton übernahm die Leitung des Unternehmens, als der Gründer der Marke, Lee Alexander McQueen (1969-2010), sich mit 40 Jahren das Leben nahm.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Der britische Thronfolger Prinz William (41) heiratete seine Kate in ihrem aufsehenerregenden Brautkleid am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey.