Kult-Anwalt "Matlock" wird wieder spektakuläre Fälle vor Gericht lösen. Statt Andy Griffith soll in der Neuauflage Kathy Bates brillieren.

Die nächste Kultserie kehrt unter neuem Gewand zurück. Wie die US-Seite "Entertainment Weekly" vermeldet, plant Sender CBS eine Neuauflage der berühmten Krimireihe "Matlock". Demnach sei eine Pilotfolge bereits in Auftrag gegeben worden und ein namhafter Star stehe schon als Titelfigur fest: Oscarpreisträgerin Kathy Bates (74) wird darin Strafverteidigerin Madeline Matlock darstellen.

Sie folgt damit auf Schauspieler Andy Griffith (1926-2012), der den berühmten TV-Juristen Benjamin "Ben" Matlock von 1986 bis 1995 in neun Staffeln und fast 200 Episoden verkörperte. Ob die beiden Figuren eine gemeinsame Hintergrundgeschichte verbindet oder es sich schlichtweg um eine Neuinterpretation mit weiblicher Titelfigur handelt, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Aussicht auf Erfolg?

In der offiziellen Beschreibung zur Serie heißt es: "Nachdem sie Erfolge in ihren jungen Jahren erlangen konnte, kehrt die brillante Madeline Matlock (Bates) in ihren Siebzigern für die Arbeit in einer renommierten Anwaltskanzlei zurück. Dort nutzt sie ihr bescheidenes Auftreten und ihre gewieften Taktiken, um Fälle zu gewinnen und Korruption aufzudecken."

Ob aus dem Projekt wirklich eine vollständige Serie wird, ist wohl noch nicht sicher. Bislang ist nur von der Pilotfolge die Rede, die, so ist das im TV-Geschäft üblich, je nach Resonanz dann eine Staffel-Bestellung nach sich ziehen könnte. Viele Formate schafften es jedoch nie über diesen Status hinaus und verschwinden von der Öffentlichkeit ungesehen in der Versenkung. Bestes Beispiel war zuletzt ein geplanter "Game of Thrones"-Ableger mit Naomi Watts (54). Die habe Berichten zufolge über 30 Millionen US-Dollar verschlungen und erhielt dennoch keine Serien-Bestellung.

Auch die Frage, wann der "Matlock"-Pilot abgedreht sein soll, ist offenbar noch nicht geklärt. Es wird von diesem oder kommendem Jahr ausgegangen.