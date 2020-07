Das "Riverdale"-Spin-off "Katy Keene" mit Lucy Hale (31, "Pretty Little Liars") in der Titelrolle ist nach nur einer Staffel eingestellt worden. Das meldet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf den US-Sender The CW. Als Grund wird die mangelnde Performance der Serie beim Streamingsdienst HBO Max genannt.

"Ich bin traurig"

Hauptdarstellerin Lucy Hale reagierte bereits auf die Nachricht. "Ich bin traurig, diese Nachricht zu überbringen! Aber ich liebe die Serie. Ich liebe das, wofür sie steht. Und vor allem liebe ich euch. An die Besetzung, die Crew und alle Beteiligten... Ich verehre euch", schriebt die US-Schauspielerin auf Instagram.

Die US-Serie "Riverdale" (Mystery, Teenie, Drama) wird seit 2017 erfolgreich ausgestrahlt. Im Januar 2020 wurde sie um eine fünfte Staffel verlängert. Traurige Berühmtheit erlangte sie unter anderem durch den Tod von Schauspieler Luke Perry (1966-2019, "Beverly Hills, 90210") im März 2019 infolge eines Schlaganfalls, den er Ende Februar 2019 erlitten hatte.