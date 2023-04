Der Palast soll Musik-Superstar Katy Perry angeboten haben, zum Krönungskonzert von König Charles III. auf Schloss Windsor zu nächtigen.

Nach der prunkvollen Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai ist für den darauffolgenden Abend ein großes Krönungskonzert auf Schloss Windsor geplant. Superstar Katy Perry (38) gehört zu den prominenten Musikerinnen und Musikern, die bei dieser Gelegenheit vor 20.000 Zuschauern auftreten werden, um den neuen Monarchen Großbritanniens zu feiern. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll Perry vom Palast angeboten worden sein, um das Konzert herum auf Schloss Windsor zu nächtigen.

Erhalten Katy Perry, Lionel Richie und Co. eine Gage?

Perry soll mit ihrem Team eine Reihe von Suiten in dem historischen Schloss beziehen dürfen, in dem das Krönungskonzert zu Ehren von Charles III. am 7. Mai über die Bühne gehen wird. Zu den auftretenden Künstlern gehören neben Perry auch Lionel Richie (73), die verbliebenen Mitglieder von Take That Gary Barlow (52), Howard Donald (54) und Mark Owen (51) sowie die Opernstars Andrea Bocelli (64) und Sir Bryn Terfel (57) - neben anderen. Die Unkosten der Musiker werden vom Palast getragen. Ob auch eine Gage für die Performance gezahlt wird, ist unbekannt.

Musik-Superstar Perry ("Teenage Dream") ist Botschafterin des British Asian Trust - eine Rolle, zu der sie der damalige Prinz Charles im Jahr 2020 ernannt hatte. Das Krönungskonzert von König Charles III. wird von den BBC Studios produziert und von "Paddington"-Star Hugh Bonneville (59) präsentiert. Die BBC wird das Event auch übertragen.