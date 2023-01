Katy Perry und Miranda Kerr haben sich auf dem roten Teppich einer Gala in Los Angeles in ganz unterschiedlichen Looks gezeigt.

Miranda Kerr (39) und Katy Perry (38) legten bei der 20. G'Day USA Arts Gala in Los Angeles einen glänzenden Auftritt hin. Dabei zogen die Musikerin und das Model mit sehr unterschiedlichen Looks die Blicke auf sich.

Perry wählte ein metallisch glänzendes Bralette-Oberteil samt passendem bodenlangen Ballkleidrock. Dazu kombinierte sie goldene Accessoires in Form von Ringen, Armreife und Ohrhänger. Ihr Haar hatte sie zurückgesteckt, nur einzelne Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Beim Make-up setzte sie auf braunen Lidschatten, Mascara und einen Lippenstift im Nude-Ton.

Glamourös in Weiß

Miranda Kerr trug eine glamouröse Robe in Weiß. Das stilvolle, trägerlose Midikleid war durchgängig gerafft und an der Taille eng anliegend, was die Figur des Models perfekt zur Geltung brachte. Ihre Haare trug sie zum Seitenscheitel in großen Wellen über die Schulter fallend. Als Accessoire trug sie funkelnde Ohrstecker und beim Make-up wählte sie einen rosafarbenen Lippenstift, Rouge und Mascara.

Perry hatte laut "Daily Mail" an dem Abend die Ehre, der Unternehmerin Kerr den Excellence in the Arts Award zu überreichen. "Ich hätte mir keine bessere wünschen können, die mich heute ansagt", erklärte Kerr in einer Instagram-Story, in der Perry gerade ihre Ansprache auf der Bühne hält.

Miranda Kerr hat im Juni 2022 in einem Interview offen über ihre Beziehung zu der Sängerin und das gemeinsame Leben als Patchwork-Familie gesprochen. Katy Perry ist mit Kerrs Ex-Mann Orlando Bloom (46) verlobt und hat eine gemeinsame Tochter mit ihm, die kleine Daisy Dove Bloom (2). Kerr und Bloom haben den gemeinsamen Sohn Flynn (12). "Ich verehre Katy und bin dankbar, dass Orlando jemanden gefunden hat, mit dem er glücklich ist", sagte das australische Model dem "LVR Magazine". Flynn habe nun "vier glückliche Eltern, die miteinander auskommen", fügte die 39-Jährige, die mit Snapchat-CEO Evan Spiegel (32) verheiratet ist und mit dem sie zwei Söhne hat, hinzu.