Vor mehr als 20 Jahren hat sich Keanu Reeves' Band Dogstar aufgelöst. Nun kehrt die Gruppe offenbar bald mit neuer Musik zurück.

Seit den späten 1980er und frühen 1990er Jahren ist Keanu Reeves (58) eine feste Größe in Hollywood. Doch im Leben des Schauspielers gibt es nicht nur Kinoerfolge wie die "Matrix"- und "John Wick"-Reihen, auch musikalisches Talent besitzt der Star. Schon bald könnte nun ein Comeback mit seiner Band Dogstar anstehen, bei der er Bass spielt.

Die Gruppe, neben Reeves auch Gitarrist Bret Domrose und Schlagzeuger Rob Mailhouse, teilte kürzlich bei Instagram ein Hinter-den-Kulissen-Bild von einem Fotoshooting in Los Angeles. "Bald gibt es aufregende Neuigkeiten. Danke, dass ihr so geduldig seid", heißt es im beigefügten Kommentar. Diese Zeilen lassen vermuten, dass neue Songs der Band, die sich ursprünglich 2002 aufgelöst hat, in Kürze erscheinen werden. Genaue Details gibt es bisher aber nicht.

Neues Dogstar-Album im Dezember fertig abgemischt

In den vergangenen Monaten teilte die Band mit ihren aktuell weniger als 40.000 Followern immer wieder Updates aus dem Studio. Wenn sich herumspricht, dass Keanu Reeves mitspielt, dürfte diese Zahl jedoch vermutlich schnell steigen.

Die Gruppe schrieb Ende 2022 zu mehreren Bildern, auf denen auch der Schauspieler zu sehen ist, dass ein neues Dogstar-Album gerade fertig abgemischt werde. Kurz darauf traten Reeves und seine Bandkollegen dann schon bei einem Privatkonzert für alle auf, "die unser neues Album möglich gemacht haben". Dabei kündigten Dogstar auch an, dass die Platte im Frühjahr 2023 erscheinen soll und die Band danach auftreten wolle. Ende März deuteten die Musiker an, dass sie an weiterem Material arbeiten und sich auf den Sommer vorbereiten.