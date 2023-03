Bekommt Hugh Jackman Konkurrenz? Hollywood-Star Keanu Reeves hat nun verraten, dass er "schon immer Wolverine spielen" wollte.

Keanu Reeves (58) hat bei Reddit im Rahmen eines "Ask Me Anything" (AMA) Fragen der Community beantwortet. Der Hollywood-Star, der gerade seinen aktuellen Film "John Wick: Kapitel 4" bewirbt, wurde unter anderem gefragt, ob er es jemals bereut habe, eine Rolle abzulehnen. Der Schauspieler erklärte: "Nein, aber ich wollte schon immer Wolverine spielen".

Was wohl der australische Schauspieler Hugh Jackman (54) dazu sagt? Er schlüpfte erstmals im Jahr 2000 für den Film "X-Men" in die Rolle der Marvel-Comicfigur Wolverine. Es folgten acht weitere Superhelden-Streifen. Das letzte Mal, dass die Fans Jackman als Wolverine sahen, war 2017 in "Logan - The Wolverine". Und der Schauspieler wird seine Rolle im kommenden Film "Deadpool 3" mit Ryan Reynolds (46) in der Titelrolle unter der Regie von Shawn Levy (54) wieder aufnehmen. Vergangenes Jahr verriet Reynolds, dass "Deadpool 3" im September 2024 in den Kinos anlaufen wird.

"John Wick: Kapitel 4" startet am 23. März

Keanu Reeves ist unterdessen ab 23. März in "John Wick: Kapitel 4" wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Er entdeckt einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtigen Allianzen hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen. Sein Kampf führt ihn rund um den Globus - von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin.