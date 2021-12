Keanu Reeves mit Carrie-Anne Moss in Cannes.

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss drehten gemeinsam die "Matrix"-Filme. Auch bei "John Wick" würde sie sehr gerne mitspielen.

Als Neo und Trinity in der "Matrix"-Reihe feierten Keanu Reeves (57) und Carrie-Anne Moss (54) riesige Erfolge. Mit dem neuesten Teil, "The Matrix Resurrections", sind sie gerade erst wieder zusammen auf die Leinwand zurückgekehrt. Sowohl Reeves als auch Moss könnten sich gut vorstellen, dass die Schauspielerin künftig neben ihrem Kollegen in der ebenfalls erfolgreichen "John Wick"-Reihe mitspielt.

Carrie-Anne Moss liebt "John Wick"

"Ich liebe 'John Wick'", erklärt Moss im Gespräch mit dem US-Magazin "People". Sie habe sich die Filme mit einem ihrer Söhne angesehen. Auf die Frage, ob Moss vielleicht auch in den "John Wick"-Streifen mitspielen könnte, ist Reeves direkt Feuer und Flamme: "Das wäre großartig." An seine Kollegin gerichtet fragt er: "Willst du eine Meuchelmörderin spielen?" Und Moss antwortet: "Ich würde es lieben." Sie solle jedoch vorsichtig sein, was sie sich wünsche, scherzt Reeves, der sich direkt darum kümmern wolle.

Ob Moss vielleicht sogar schon im für den 24. März 2023 geplanten "John Wick: Chapter 4" zu sehen sein könnte, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Die Dreharbeiten sollen bereits abgeschlossen sein. Filmfans dürfen sich aber wohl auf ein anderes "Matrix"-Wiedersehen im vierten Teil freuen. Wie schon in den beiden Vorgängern wird Laurence Fishburne (60), der in der ursprünglichen "Matrix"-Trilogie den Morpheus spielte, voraussichtlich auch in "Chapter 4" wieder auftauchen.