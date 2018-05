Besser spät als nie! Das gilt wohl auch für die nun endlich bestätigte Fortsetzung der Zeitreise-Kultkomödien "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" (1989) und "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" (1991). Die Hauptdarsteller Keanu Reeves (53) und Alex Winter (52) werden bei Teil drei wieder mit an Bord sein, wie sie "variety.com" jetzt bestätigten: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, die ganze Bande wieder zusammen zu bringen", so die beiden Stars.

Keanu Reeves wird in der Komödie wieder in die Rolle des Theodore "Ted" Logan schlüpfen und Alex Winter wird abermals als Bill S. Preston zu sehen sein. In den beiden Vorgängerfilmen reisten sie als verplante Teenager durch die Zeit. Der neue Film soll "Bill & Ted Face the Music" heißen. Und darin müssen die beiden Titelhelden für ihre Band Die Wilden Hengste "den großartigsten Song des Universums" schreiben...

Das Drehbuch stammt von Chris Matheson (50, "3 Engel für Charlie") und Ed Solomon (57), die auch schon für die Drehbücher der ersten beiden Filme verantwortlich waren. Dean Parisot (66, "R.E.D. 2") wird Regie führen. Das ließen Reeves und Winter ebenfalls nicht unkommentiert: "Chris und Ed haben ein wunderbares Drehbuch geschrieben und mit Dean an der Spitze haben wir ein Dream-Team!"

Überglücklicher Drehbuchautor

Wie sehr sich vor allem auch Ed Solomon über diese Bestätigung freut, demonstrierte er jetzt mit einem Retweet eines eigenen Tweets vom Februar dieses Jahres. "Ich wollte sie jetzt heute einfach nochmal rausschicken. So interessant für mich, sie jetzt anzusehen", schreibt er jetzt dazu.

Im Original postete er in mehreren Tweets vergilbte beschriebene Papierseiten. Sein damaliger Kommentar dazu: "Ich habe es einigen Leuten vor einiger Zeit versprochen (Entschuldigung für die Verzögerung, musste sie wieder aus dem Speicher holen). Dies sind die allerersten Seiten des handgeschriebenen Originalentwurfs zu 'Bill & Ted', geschrieben von Chris Matheson und mir in einem Café, in einem aus heutiger Sicht anderen Leben."

Auch Alex Winter postete zur Freude des Tages auf Twitter: "Wir motzen die Luftgitarren auf. #BT3" - Ein Kinostarttermin ist noch nicht bekannt.