Keeping Up With the Kardashians

Keeping Up With the Kardashians Kim Kardashian legt Seelenstriptease hin

Seit 2007 brachte "Keeping Up with the Kardashians" Drama und Glamour ins TV. Nun wurde die finale Folge ausgestrahlt.

Nach 20 Staffeln und 14 Jahren auf Sendung hat die Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" am Donnerstag (10. Juni) ihr Ende gefunden. In bester Tradition des Quotenhits ging es darin ein letztes Mal um das glamouröse Leben und manch einem Beziehungsdrama des Jenner-Kardashian-Clans. In der finalen Folge verriet etwa Kim Kardashian (40) ihre Beweggründe, sich von ihrem Ehemann Kanye West (44) zu trennen und die Scheidung einzureichen.

Demnach sei sie mit nun 40 Jahren - Kim feierte am 21. Oktober 2020 runden Geburtstag - plötzlich aufgewacht und habe gemerkt, dass sie nicht mehr glücklich sei. Das habe maßgeblich daran gelegen, dass West als Musiker so selten zuhause war. "Ich habe nie gedacht, einsam zu sein. Ich dachte, es sei alles wunderbar. Ich habe meine Kinder, mein Mann reist von Bundesstaat zu Bundesstaat und ich bin an seiner Seite. Damit war ich zufrieden. Aber nachdem ich 40 geworden bin, wurde mir klar ... nein. Ich will keinen Ehemann haben, der in einem komplett anderen Staat lebt."

Gleichzeitig sei die Zeit, in der sie getrennt voneinander gelebt haben, jene gewesen, in der sie am besten miteinander klarkamen. "Das ist für mich sehr traurig und nicht das, was ich will." Immer mehr sei ihr zudem bewusst geworden, dass sie und West wenige Gemeinsamkeiten hätten - von Interessen über Hobbys hin zu gewissen Ansichten. Zum Zeitpunkt dieses im vergangenen Jahr aufgezeichneten Seelenstripteases vor laufender Kamera hatte Kim Kardashian zwar noch nicht die Entscheidung getroffen, die Scheidung einzureichen. Dies tat sie dann aber im Februar dieses Jahres.

Weitere Dramen und ein Hintertürchen

Neben diesen Enthüllungen wurde in der finalen Folge auch noch über Khloé Kardashians (36) Beziehung zu Basketballer Tristan Thompson (30) gesprochen. Und auch die turbulente On-Off-Liebe zwischen Kourtney (42) und Scott Disick (38) wurde ein letztes Mal heiß diskutiert. Als Medienprofis ließen sich die Mitglieder der Promi-Familie aber selbstredend eine Hintertür für weitere Sonderfolgen offen. Dafür sorgte eine "Zeitkapsel" mit Interviewaufnahmen, die sie zum Abschluss der Finalfolge vergraben haben. Die lässt sich in einigen Jahren sicherlich medienwirksam ausgraben ...

Für ein anderes Special müssen die Fans hingegen nicht so lange warten. Als zweigeteilte Reunion-Folge werden die "KUWTK"-Stars schon am 17. und 20. Juni gemeinsam bei Moderator Andy Cohen (53) zu Gast sein und noch einmal in glamouröser Erinnerung schwelgen. Zudem wurde Ende 2020 bekannt, dass die Familie einen Exklusivvertag für ein neues Projekt mit dem US-Streamingdienst Hulu abgeschlossen hat. Unter anderem Namen wird es damit das rege Treiben der Kardashians und Jenners also ohnehin bald wieder im TV zu sehen geben.