"Keeping Up With the Kardashian" kommt zu einem Ende. Einige Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge gibt es jedoch noch ein TV-Special.

Derzeit läuft die finale Staffel der Erfolgsserie "Keeping Up With the Kardashian" (2007-2021) auf dem Sender E! Entertainment Television. Kurz nach der letzten Ausgabe wird es allerdings noch ein gemeinsames Special der TV-Familie geben. Ein erster Trailer, den unter anderem Kim Kardashian (40) selbst via Twitter verbreitete, verrät nun Genaueres: Mit Host Andy Cohen (53) lassen die Kardashians im gemeinsamen Gespräch die letzten Jahre Revue passieren und plaudern außerdem darüber, warum die Show nun zu einem Ende kommt.

"Wir fühlen uns alle ein wenig überfordert", erklärt Familienoberhaupt Kris Jenner (65). Man habe das nun so viele Jahre gemacht und es sei nun Zeit für etwas Neues. Das komplette Interview wird am 17. Juni ausgestrahlt werden. Die allerletzte neu produzierte Folge von "KUWTK" wird am heutigen 10. Juni ausgestrahlt. Der Familien-Clan unterzeichnete aber bereits einen neuen Deal beim Disney-Streaminganbieter Hulu. Demnach werden bereits noch in diesem Jahr neue TV-Inhalte mit den Kardashians veröffentlicht werden.