Im Herbst soll "Keine Zeit zu sterben" in die europäischen Kinos kommen. Die Premiere könnte im Wembley-Stadion stattfinden.

Fans von "James Bond" mussten sich zuletzt wirklich in Geduld üben, wurde der Starttermin von "Keine Zeit zu sterben" aufgrund der Corona-Pandemie doch immer wieder nach hinten verschoben. Doch was lange währt, scheint im Herbst endlich gut zu werden. Dann soll der Streifen, in dem Daniel Craig (53) zum letzten Mal den berühmten Agenten geben wird, endlich seine Premiere feiern - und diese soll offenbar eine der extravagantesten überhaupt werden.

Wie die britische Boulevardzeitung "Daily Mirror" erfahren haben will, haben die Produzenten angeblich zehn Millionen Pfund (umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro) beiseitegelegt, um ein wahres Spektakel auf die Beine zu stellen. Angeblich suche man derzeit in London nach einer passenden Location für das Fest. Im Gespräch seien die größten Mehrzweckhallen der Stadt und sogar das berühmte Wembley-Stadion. In den USA sei hingegen das Staples Center in Los Angeles angedacht.

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" sollte ursprünglich im April 2020 in den Kinos anlaufen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der weltweite Start jedoch zunächst auf November desselben Jahres, anschließend auf April 2021 verschoben, später dann auf Ende September und Anfang Oktober.