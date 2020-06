Filmstar Keira Knightley (35, "Official Secrets") übernimmt nach diversen Hollywood-Produktionen ihre erste Hauptrolle in einer TV-Serie. Die vom Streamingdienst Hulu produzierte Miniserie "The Other Typist" wird von Drehbuchautorin Ilene Chaiken (62, "Black Box") und Knightley selbst produziert und spielt während der Zeit der Prohibition in New York. Das berichtet unter anderem die britische "The Sun".

Düstere Thriller-Reihe nach einer Romanvorlage

Vorlage für die Thriller-Serie ist der 2016 erschiene, gleichnamige Roman von US-Autorin Suzanne Rindell. "The Other Typist" spielt im New York der 1920er-Jahre zur Zeit der Prohibition. Im Zentrum der Geschichte steht die schüchterne Rose, eine Schreibkraft in einem Polizeirevier, deren Leben durch die glamouröse Odalie (Hauptdarstellerin Knightley) durcheinander gerät. Ein dubioser Todesfall stellt schließlich alles auf den Kopf.