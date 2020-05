Die Liste an Preisen und Nominierungen von Kelly Clarkson (38, "Because Of You") ist stattlich. Von den American Music Awards (zwei Mal gewonnen) über die MTV Awards (drei Siege) bis hin zum Women's World Award, kann die Sängerin auf zahlreiche Erfolge verweisen. Dieses Jahr kommt eine weitere Ehrung hinzu: Clarkson ist mit ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" für zwei Daytime Emmys nominiert. In den Kategorien "Beste Entertainment-Talkshow" und als "Beste Gastgeberin" hat sie jedoch ein wahres Emmy-Schwergewicht als Konkurrenz: Ellen DeGeneres (62) bringt es seit 2004 mit "The Ellen DeGeneres Show" auf sage und schreibe 53 Nominierungen und 31 Siege.

Diese Stars haben Chancen als Außenseiter

Die Preise werden am 26. Juni wegen der Corona-Pandemie in einer virtuellen Zeremonie verliehen. Dann ist noch ein dritter Talkshow-Host im Kreis der Nominierten: Ryan Seacrest (45) erlangte in den USA vor allem als Moderator der ersten "American Idol"-Shows in den frühen 2000er Jahren Bekanntheit. Kurios: Seacrest moderierte den Wettbewerb auch 2002, als Kelly Clarkson gewann, womit ihre Karriere als Musikerin überhaupt startete. Mit "Live with Kelly and Ryan" konkurrieren die beiden bei den Emmy-Awards 18 Jahre später um den begehrten Titel.

Außerdem nominiert sind die Nachrichtenshows "GMA3" mit Michael Strahan (48), Sara Haines (42) und Keke Palmer (26) sowie die Diskussionsrunde "The Talk" mit Sharon Osbourne (67), Sheryl Underwood (56), Eve (41), Marie Osmond (60) und Moderatorin Carrie Ann Inaba (52). "GMA3" ist wie die "Kelly Clarkson Show" zum ersten Mal für einen Daytime Emmy nominiert, "The Talk" konnte bereits vier von ihnen gewinnen.