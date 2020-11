Ken Hensley ist überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben. Bis 1980 war er der Keyboarder der britischen Hardrock-Band Uriah Heep.

Keyboarder Ken Hensley ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das gab sein Bruder Trevor Hensley an diesem Donnerstag (5. November) in einem Facebook-Post bekannt. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Bruder Ken Hensley am Mittwochabend friedlich verstorben ist. Seine Frau Monica war an seiner Seite und hat Ken in seinen letzten Minuten beigestanden", schrieb er in dem Posting und fügte an: "Wir sind alle am Boden zerstört von diesem tragischen und unglaublich unerwarteten Verlust. [...] Ken ist gegangen, aber er wird nie vergessen und immer in unseren Herzen sein." Trevor Hensley gab zudem bekannt, dass sein Bruder in einer privaten Zeremonie in Spanien bestattet werde.

Ken Hensley wurde 1945 in London geboren und spielte in den 60er-Jahren zunächst Gitarre, bevor er 1965 in der Band The Gods mit Stones-Gitarrist Mick Taylor ans Keyboard wechselte. Nach den ersten zwei Alben wechselte The Gods mehrfach ihren Namen, bis sich die Bandmitglieder schließlich auf Uriah Heep einigten. Hensley schrieb einige Songs der Band, unter anderem den Hit "Lady in Black", den er auch gesungen hat. 1980 verließ der Keyboarder Uriah Heep aus musikalischen Gründen und widmete sich seiner Solokarriere.