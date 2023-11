von Laura Stunz Im neuen Heist-Film spielt Kevin Hart einen skrupellosen Meisterdieb, der einen Goldraub in 10.000 Metern Höhe plant. Nun hat Netflix den ersten Trailer veröffentlicht.

Netflix liebt Heist-Filme. Und Netflix liebt Kevin Hart. Beides kombiniert verspricht beste Unterhaltung. In "Lift" schlüpft der Comedian in die Rolle eines Meisterdiebes, der seinen nächsten Coup in schwindelerregender Höhe plant. Seine Idee: Goldbarren im Wert von einer halber Milliarde Dollar zu klauen, die in einem 777-Passagierflugzeug transportiert werden. Jetzt hat Netflix den ersten Trailer zum Film veröffentlicht, der Action in ungewöhnlicher Kulisse verspricht.

"Wir stehlen das Gold während des Fluges – in 10.000 Metern Höhe"

Im Clip sieht man, wie Hart als Cyrus Whitaker und seine Komplizen wegen zahlreicher Raubüberfälle angeklagt werden – doch ihnen wird ein Deal angeboten: Kapern sie die Goldbarren des besagten Flugzeuges für das FBI, bleibt ihnen das Gefängnis erspart. Der Grund: Das Gold ist auf dem Weg zu einer Terrorzelle – und muss vor seiner Ankunft verschwinden. Whitakers Plan: "Wir stehlen das Gold während des Fluges – in 10.000 Metern Höhe." Doch so leicht wird es offensichtlich nicht.

In bester "Fast and Furious"-Manier – schließlich führte F. Gary Gray, der für den achten Teil der rasanten Actionreihe verantwortlich war, Regie – muss sich das Team bei hektischen Verfolgungsszenarien und Kampfsituationen im Flugzeug in schwindelerregender Höhe beweisen. Das Zeitfenster, welches ihnen auf dem Flug von London nach Zürich bleibt, ist dabei noch begrenzt.

© Christopher Barr/Netflix © 2023

Neben Hart profitiert der neue Netflix-Streifen von jeder Menge weiterer bekannter Gesichter. Die Marvel-Stars Vincent D’Onofrio und Jacob Batalon, "Haus des Geldes"-Darstellerin Úrsula Corberó, "Avatar"-Schauspieler Sam Worthington sowie Jean Reno, Gugu Mbatha Raw, Billy Magnussen, Burn Gorman, Viveik Kalra, Jun-jee Kim und Paul Anderson sind mit von der Partie und machen "Lift" zum starreich besetzten Action-Hit.

"Lift" ist am 12. Januar 2024 auf Netflix im Stream abrufbar.

