Der ehemalige deutsche Fußballprofi Kevin Kuranyi (36) verstärkt bei der Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 das WM-Team der ARD in Russland. Seinen ersten Einsatz wird er gleich beim Eröffnungsspiel am 14. Juni an der Seite von ARD-Stadionmoderatorin Julia Scharf (37) im Moskauer Luschniki-Stadion haben. Ich hoffe, ich kann das Team mit meinen Russlanderfahrungen und meinem guten Draht zu vielen Teams und Spielern gut unterstützen", so Kuranyi über seinen erneuten Einsatz für die ARD.

Er spielte fünf Jahre lang in Russland Fußball

Kuranyi war fünf Jahre lang bei Dynamo Moskau unter Vertrag, erzielte 50 Tore in der ersten russischen Liga und war für den DFB bei 52 Länderspielen im Einsatz. Außerdem besitzt er drei Staatsbürgerschaften von WM-Teilnehmern: Deutschland, Brasilien und Panama. Zuletzt war er als Profi bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag.

Diese Experten sind außerdem am Start

Der 36-Jährige wird bei ausgesuchten ARD-Spielen an der Seite der Stadionmoderatoren Scharf und Ralf Scholt (54) seine Expertise zum russischen und internationalen Fußball einbringen. Er ergänzt vor Ort im Gastgeberland das ARD-Expertenteam mit Thomas Hitzlsperger (36), Stefan Kuntz (55) und Hannes Wolf (37). Diese drei Experten werden an der Seite von Alexander Bommes (42) und Matthias Opdenhövel (47) die Live-Spiele im Ersten aus dem SWR-Studio in Baden-Baden analysieren und bewerten.

Darüber hinaus wird Philipp Lahm (34, "Der feine Unterschied") gemeinsam mit Jessy Wellmer (38) im neuen Format "Weltmeister im Gespräch" live vom Tegernsee die Geschehnisse rund um die Fußball-WM in Russland beleuchten.