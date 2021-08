Kevin Spacey hat nun auch auf heimischem US-Boden sein Comeback vor einer Filmkamera gefeiert, wie Aufnahmen vom Set belegen.

Zum ersten Mal, seit Vorwürfe gegen Kevin Spacey (62) laut geworden sind, wurde der Schauspieler nun wieder bei einem Filmdreh in den USA gesichtet. Bilder, die der US-Seite "TMZ" vorliegen, sollen den einst gefeierten Star am Set des Streifens "Peter Five Eight" zeigen. Spacey ist auf den Fotos sowie einem Video vom Set ganz in Schwarz gekleidet. Entstanden seien die Aufnahmen demnach in der Stadt Dunsmuir im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien.

Von einem Hollywood-Comeback ist Spacey aber dennoch wohl meilenweit entfernt. Bei "Peter Five Eight" handelt es sich um eine kleine Produktion, Regie und Drehbuch stammen von Michael Zaiko Hall, der bislang vornehmlich für die visuellen Effekte bei Filmen wie "Cars 3" oder "Pacific Rim" verantwortlich zeichnete. Andere namhafte Stars sucht man bei dem Film vergebens.

Nicht sein erstes Engagement

Sein erstes Engagement vor einer Filmkamera seit den Anschuldigungen stellt dies allerdings nicht dar. Im Juni wurde bekannt, dass Spacey in einem italienischen Film namens "L'uomo Che Disegno Dio" ("Der Mann, der Gott malte") von Regisseur Franco Nero (79) auftauchen wird. Wenig später wurde er in Turin gesichtet, wo er sich mit Co-Star Robert Davi (70) einen Drink und Snacks in einem Café genehmigte.

Spacey fand im Filmgeschäft seit 2017 nicht mehr statt, nachdem zahlreiche Männer ihn im Zuge der #MeToo-Debatte beschuldigt hatten, sexuell übergriffig geworden zu sein. Zwei Anklagen führten jedoch nicht zu einer Verurteilung. Dennoch hatten die Anschuldigungen schwerwiegende Folgen für Spacey: Netflix kündigte seinen Vertrag und aus dem Kinohit "Alles Geld der Welt" (2017) wurde er herausgeschnitten und durch Christopher Plummer (1929-2021) ersetzt.