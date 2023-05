"Die Qualität einer Sache, im Hier und Jetzt so zu sein, wie sie es ist'" - mit diesen Worten beschreibt der türkische Künstler Alper Yesiltas eines seiner aktuellen KI-Kunstprojekte, das unter dem Namen "Thisness" Stars aus vergangenen Zeiten ins Jahr 2023 katapultiert. "Hinter diesem Projekt steht die Frage: 'Wie würden bestimmte Menschen aussehen, wenn sie in unserer Zeit anstelle von ihrer eigenen leben würden?", heißt es weiter unter dem ersten Instagram-Bild des Projektes.

Für seine Adaptionen verwendet der Künstler verschiedene Softwareprogramme, darunter die KI-Foto-App "Remini" sowie Bearbeitungsprogramme wie "Lightroom" oder "VSCO". Im Gespräch mit dem Stern sagt er: "Das Wichtigste ist, dass das Bild, das ich bearbeite, für mich realistisch wirkt. Die Zeit, die ich mit einem einzelnen Bild verbringe, variiert. Aber ich würde sagen, es dauert eine Weile." Und das Herzblut, die Zeit und die Arbeit, die Yesiltas in seine Projekte steckt, scheinen sich auszuzahlen.

Audrey Hepburn im Jahr 2023

Seit 2003 beschäftige er sich mit digitaler Fotografie und Kunst, im vergangenen Sommer begann er damit, seine Werke auf Instagram zu teilen. Hier verfolgen seine Kunst mittlerweile 145.000 Menschen, die sich vollständig auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz zurückführen lässt.

Im Rahmen des Projektes "Thisness" möchte Yesiltas nun Legenden und Ikonen vergangener Jahrhunderte in die heutige Zeit katapultieren — indem er sie mithilfe von KI optisch an die Moderne anpasst. Neben Audrey Hepburn und Benjamin Franklin hat er im Rahmen dessen Stars wie Charlie Chaplin oder Greta Garbo modernisiert. Alle Ergebnisse können Sie in der Fotogalerie oben bestaunen.

"Thisness", "As If Nothing Happened" und "Young age(d)"

Neben "Thisness" produziert Yesiltas zahlreiche weitere KI-Werke für andere Projekte. Im vergangenen Jahr gingen seine Arbeiten zu "As If Nothing Happened" um die Welt. Sie zeigen verstorbene Prominente wie Lady Diana oder Michael Jackson, die Yesiltas mit seiner Kunst wieder zum Leben erweckt und sie so alt erscheinen lässt, wie sie heute wären. Die Ergebnisse sehen Sie hier.

Hinter dem Projekt "Young age(d)" wiederum steht die Fragestellung: "Wie würde so manch junge Berühmtheit in einigen Jahrzehnten aussehen?", wobei der Künstler Pop-Stars wie Harry Styles oder Justin Bieber um Jahrzehnte altern lässt.

