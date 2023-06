"And Just Like That..."-Auftritt bestätigt

Kim Cattrall "And Just Like That..."-Auftritt bestätigt

Kim Cattrall wird tatsächlich wieder zu Samantha. Sie bestätigte, dass sie einen Cameo in der neuen Staffel von "And Just Like That..." hat.

In der zweiten Staffel von "And Just Like That..." tritt Samantha Jones tatsächlich leibhaftig auf. Kim Cattrall (66) hat bestätigt, dass sie wieder in die Rolle ihrer legendären "Sex and the City"-Figur schlüpft. Nachdem der Streamingdienst Max bereits bekannt gegeben hat, dass die 66-Jährige in der neuen Staffel des Spin-offs einen Cameo-Auftritt haben wird, feierte Cattrall die Neuigkeiten auf Instagram. Sie teilte einen Medienbericht über Samanthas Comeback und schrieb dazu: "Happy Pride.....", womit sie auch den Beginn des LGBT-Pride-Monats am 1. Juni zelebrierte.

US-Medienberichten zufolge wird Cattralls Figur Samantha im Finale der zweiten "And Just Like That..."-Staffel mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 58) telefonieren. Laut "Variety" drehte Cattrall den Cameo-Auftritt am 22. März in New York City, "ohne die Stars der Serie zu sehen oder mit ihnen zu sprechen". Neben Parker sind in der Spin-off-Serie auch wieder die "Sex and the City"-Urgesteine Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) dabei. Angeblich hatte Cattrall auch keinen Kontakt zu Serienschöpfer Michael Patrick King (68). Allerdings wurde sie für den Auftritt von "Sex and the City"-Designerin Patricia Field (82) eingekleidet, heißt es.

Neuer Trailer ist da

Samantha Jones, die inzwischen in London lebt, war in der ersten Staffel der neuen Serie nur durch Textnachrichten, die sie mit Carrie austauschte, dabei. Cattrall selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht zum Franchise zurückkehren möchte.

In Deutschland ist die neue Staffel von "And Just Like That..." ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die weiteren Episoden erscheinen immer donnerstags. In den USA wird die zweite Staffel beim Streamingdienst Max gezeigt.

Gerade ist auch ein neuer Trailer erschienen. Darin unternimmt Carrie Bradshaw offenbar einen ersten Schritt zur Aussöhnung mit Ex Aidan Shaw (John Corbett, 62). Erst schreibt sie ihm eine Mail, dann sind die beiden auf einem Date. An anderer Stelle sieht man Miranda (Cynthia Nixon) und ihre neue Liebe Che (Sara Ramirez, 47), wie sie im Urlaub sind, wo Miranda feststellen muss, dass Ches Partyleben sie zu überfordern droht. Der Auftritt von Samantha ist unterdessen nicht in dem Clip zu sehen.