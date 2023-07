Kim Cattrall hat in der neuen "And Just like That..."-Staffel ein kleines Cameo.

Im "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." hat Kim Cattrall nur ein Cameo. Über Scherze dazu kann sie offenbar herzlich lachen.

Im Dezember 2021 feierte die erste Staffel des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That..." ihre Premiere und brachte darin einige der ehemaligen Serien-Charaktere wieder auf dem Bildschirm zusammen. Fans vermissten jedoch Kim Cattrall (66) als Samantha neben Sarah Jessica Parker (58, Carrie), Cynthia Nixon (57, Miranda) und Kristin Davis (58, Charlotte). Kürzlich wurde bekannt, dass sie im Finale der mittlerweile gestarteten, zweiten Staffel erstmals wieder in einem Kurzauftritt zu sehen sein wird. Cattrall machte klar, dass es wohl bei diesem kleinen Cameo bleiben wird - und das scheint sie nun noch einmal zu bekräftigen.

"And Just Like... No"?

Auf einen Tweet des Autors Evan Ross Katz, der das Fehlen von Samantha scherzhaft zu kommentieren scheint, reagierte sie belustigt. Jener twitterte ein Foto der Sängerin Shakira (46), die im Rahmen der Fashion Week in Paris bei der Show von Viktor&Rolf einen weißen Statement-Trenchcoat des Luxushauses trug. Auf ihrem Oberkörper prangten zwei große, dreidimensionale Buchstaben - ein "N" und ein "O". Dieses "No", also "Nein", griff der eingefleischte "Sex an the City"-Fan auf und scherzte: "Kim Cattrall nach der Lektüre des Drehbuchs zu SEX AND THE CITY 3". Die Schauspielerin kommentierte den hämischen Gag umgehend mit einem erfreuten "Ha!!!"

"And Just Like That..." ist eine Produktion für den Streamingdienst HBO Max. In Deutschland ist die Serie über Sky Q und das Streamingangebot Wow zu sehen. Nach ausgiebigen Spekulationen über die Hintergründe ihrer Abwesenheit in der ersten Staffel hatte Cattrall dem Branchenmagazin "Variety" im vergangenen Jahr erklärt, dass sie von HBO gar nicht erst für die erste Staffel der Serie angefragt worden war, nachdem sie kein Interesse gezeigt hatte, an einem weiteren "Sex an the City"-Kinofilm mitzuwirken. Die Serie sei ihr zufolge "im Grunde der dritte Film".

Der Kurzauftritt im kommenden Finale der zweiten Staffel wurde offenbar nur dadurch ermöglicht, dass Cattrall nun doch von oberster Stelle angefragt wurde. In der US-Sendung "Today" erzählte die Schauspielerin, dass es schon eine besondere Erfahrung sei, "wenn der Chef von HBO dich anruft und fragt: 'Wie kann ich das ermöglichen?'". Weiter erzählte die Schauspielerin, dass sie "nur für dieses Cameo zurück" komme.