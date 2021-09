Kim Kardashian ist bekannt dafür, dass sie gerne viel Haut zeigt - auf der Met Gala präsentierte sie nun aber nicht mal ihr Gesicht.

Kim Kardashian (40) ist erneut das Gesprächsthema Nummer 1 der Met Gala: Bisher war Kardashian vor allem für ihre freizügigen Outfits bekannt - nun erschien der Reality-Star in einem Ganzkörper-Outfit von Balenciaga, das keinen Zentimeter Haut preisgab. Nicht einmal das Gesicht.

Der dramatische Auftritt war der 40-Jährigen damit sicher: In dem hautengen, schwarzen Ensemble erkannte man zwar keine Gesichtszüge, dafür aber Kardashians berühmte, kurvige Figur. Hohe Schuhe mit gefährlich spitzen Pfennigabsätzen schienen nahtlos in die Strumpfhose überzugehen. Darüber trug die vierfache Mutter ein enges T-Shirt-Kleid mit langer Schleppe sowie lange Handschuhe, die sogar die Unterarme verdeckten. Die Gesichtsmaske ließ nur Kardashians Lippen erahnen und schenkte lediglich ihrem monströs langen Pferdeschwanz Freiheit.

Neuerfindung mit Maske?

Bei der "Vogue" rätselt man sogar schon, ob sich unter der Maske überhaupt Kim Kardashian verbirgt. Dabei kommt das komplett verschleierte Outfit gar nicht so überraschend: In letzter Zeit ist der Reality-Star bereits öfter in Ganzkörperanzügen plus Gesichtsmaske in der Öffentlichkeit erschienen, gerne auch in Kombination mit Leder.

Es scheint, als sei eine Art Neuerfindung der Kim Kardashian im Gange. Der Zeitpunkt wäre passend: Immerhin befindet sich Kardashian derzeit mitten in der Scheidung und hat vor Kurzem ihre Sendung "Keeping Up with the Kardashians" abgedreht.

Was das Outfit mit Kanye West zu tun hat

Und offenbar hat die neue, mystische Kim Kardashian auch viel mit ihrem Ex Kanye West (44) zu tun: Der Musiker promotete sein aktuelles Album bei öffentlichen Auftritten ebenfalls mit Gesichtsmaske. Möglich, dass Kim mit diesem gesichtslosen Outfit sogar Werbung für ihren baldigen Ex-Mann macht.

Ein Insider erklärte den modischen Neuanfang "People" mit den Worten: "Kein Logo, kein Gesicht, aber jeder weiß, dass sie es ist. Kanye gab ihr den Mut, die Kreativität und die Vorstellungskraft der Menschen durch Kunst voranzutreiben. Es ist das ultimative Selbstvertrauen."

Der Musiker war es auch, der sie mit dem Creative Director von Balenciaga bekannt gemacht hat. Demna Gvasalia begleitete Kim Kardashian nun über den roten Teppich, ebenfalls von Kopf bis Fuß in schwarzem Balenciaga-Stoff gehüllt.