Kim Kardashian arbeitet weiter an ihrer Schauspielkarriere. Netflix hat sich die Rechte an ihrer Komödie "The Fifth Wheel" gesichert.

Kim Kardashians (43) Karriere als Schauspielerin nimmt weiter Gestalt an. Netflix hat sich die Rechte an ihrem Film "The Fifth Wheel" gesichert. Laut "Deadline" setzte sich der Streaming-Gigant in einem Bieterkrieg gegenüber mehreren Filmverleihern und Video-on-Demand-Anbietern durch.

Kim Kardashian wird in der Komödie nicht nur die Hauptrolle verkörpern, sondern auch als Produzentin fungieren. Die Reality-TV-Darstellerin soll das Projekt engagiert in allen Pitches und Sitzungen vorangetrieben haben.

Zu der Story von "The Fifth Wheel" sind noch keine Details bekannt - außer dass Kim Kardashian das titelgebende fünfte Rad am Wagen verkörpern wird. Außerdem wissen wir, dass es sich um eine Ensemble-Komödie handeln soll.

Das Drehbuch schreibt Komikerin und Ex-"Saturday Night Live"-Star Paula Pell (60) gemeinsam mit ihrer Ehefrau Janine Brito, die ebenfalls als Comedian aktiv ist.

"American Horror Story" und mehr: Kim Kardashians Schauspielkarriere

"The Fifth Wheel" ist für Kim Kardashian die erste Hauptrolle in einem Film. In diesem Jahr spielte sie in der zwölften Staffel der Horrorserie "American Horror Story" bereits einen größeren Part.

Zuvor hatte sich die Reality-Königin eher in kleinen Rollen versucht. So war sie in diversen Kinokomödien zu sehen, wie in der Katastrophenfilm-Parodie "Disaster Movie" (2008) und dem Drama "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor" (2013). Für beide Auftritte erntete sie eine Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin. Für letztgenannten Film "gewann" sie den Negativpreis sogar. In einer Folge von "CSI:NY" trat sie an der Seite ihrer It-Girl-Kollegin und ehemaligen Chefin Paris Hilton (42) auf.

In mehreren Serien spielte sich Kim Kardashian bereits in Gastauftritten selbst, so zum Beispiel in "How I Met Your Mother", "Last Man Standing" oder "2 Broke Girls".