Kim Kardashian So ungeschminkt sieht man sie selten

Kim Kardashian zeigt sich auf Instagram in aller Regel mit viel Make-up und inszeniert. Im neuesten Post gibt sie sich hingegen natürlich.

Ein Foto, das man bei Social-Media-Queen Kim Kardashian (40) nicht häufig findet: Sie zeigt sich komplett ohne Make-up. Die 40-Jährige ließ sich in ihrem neuesten Instagram-Post ungewohnt natürlich ablichten - aber wie üblich knapp bekleidet, nur von einem beigen Bikini verhüllt. Ihre langen schwarzen Haare lässt die US-Amerikanerin dabei nahezu ungestylt und nur leicht gewellt herunter fallen.

"Verwunschene Insel", schreibt der Reality-Star zu dem Bild. Kim Kardashian erholt sich offenbar von einigen Strapazen der letzten Wochen und Monate. Erst vor kurzem beendete sie nach 20 Staffeln die erfolgreiche Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians". Außerdem gab sie die Trennung von Rapper Kanye West (44) bekannt, mit dem sie sechs Jahre verheiratet war und vier Kinder hat.