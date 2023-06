Sängerin Kim Petras bringt nicht nur ein neues Album raus, sondern startet auch eine Welttournee. Hier ist sie in Deutschland zu sehen...

Am Freitag (23. Juni) erscheint ihr neues Album "Feed The Beast" - Sängerin und Songwriterin Kim Petras (30) hat aber noch mehr zu feiern. Die Künstlerin, die in Köln geboren ist und in Los Angeles lebt, geht auf Welttour. Für Deutschland sind ebenfalls Auftritte geplant: am 27. Februar 2024 in Köln, Palladium, am 01. März in Berlin, Columbiahalle und am 04. März 2024 in München, Zenith. Am kommenden Montag (26. Juni, 10:00 Uhr) beginnt der offizielle Ticket-Vorverkauf. Fans haben vorab die Möglichkeit, direkt über die Website der Sängerin Tickets zu erhalten.

Vor den Auftritten in Deutschland wird Kim Petras bereits ab September in Amerika unterwegs sein, Anfang kommenden Jahres geht es für sie dann weiter nach Europa.

Erfolgreiche Karriere

Kim Petras gewann 2023 einen Grammy Award mit Sam Smith (31) für "Unholy". Außerdem nahm sie als Gast von Marc Jacobs an der diesjährigen Met Gala teil und zierte das Cover der "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Sie ist zudem die erfolgreichste Exportkünstlerin auf Spotify, wie der Streamingdienst mitteilte. Vor allem in den USA komme ihr Sound, "eine bunte Mischung aus R'n'B, Electro, Dance, Hip-Hop und 2000er-Pop-Elementen", bei den Spotify-Hörern und -Hörerinnen gut an, heißt es. Demnach wurden ihre Songs vom 01. Januar dieses Jahres bis zum 01. Mai 2023 im Ausland etwa 16,5 Mal mehr gestreamt als in Deutschland.