Kim Petras und Sam Smith haben es mit ihrem gemeinsamen Song "Unholy" an die Spitze der US-Charts geschafft. Das ist ein Meilenstein.

Kim Petras (30) und Sam Smith (30) haben etwas Besonderes zu feiern. Ihr gemeinsamer Hit "Unholy" ist auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard-Charts geklettert. Petras ist damit die erste transgender Künstlerin und Smith die erste nicht-binäre Person, die es an die Spitze der Liste geschafft haben, wie Billboard berichtet.

Erste Nummer eins in den USA

"Ich bin so dankbar", schreibt Petras in einem Instagram-Post. "Sam, ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du mich seit Jahren begleitest. Ich fühle mich so geehrt, ein Teil deiner ersten Nummer eins in den USA zu sein [...]."

Für Kim Petras, die 1992 in Köln geboren wurde und aktuell in Los Angeles lebt, ist es ebenso die bisher beste US-Platzierung in ihrer Karriere. Der Song "Unholy" wurde dank der Plattform TikTok zu einem viralen Hit. Auch in Kanada, Australien sowie Großbritannien steht das Lied auf Rang eins. In Deutschland hat es der Titel in die Top Ten geschafft.

Sam Smith hatte 2017 in einem Interview mit "The Times" erklärt, sich weder als männlich noch weiblich zu identifizieren. Im September 2019 schrieb Smith in einem Instagram-Post, nicht mehr mit männlichen Pronomen angesprochen werden zu wollen und das geschlechterneutrale "they/them" zu bevorzugen.