Um ein Jahr verspätet geht Michael Myers ab 21. Oktober wieder auf Menschenjagd. Wo setzt er seine Mordserie in "Halloween Kills" fort?

Auch einer der berühmtesten Serienmörder der Filmgeschichte hat sich im vergangenen Jahr an die Corona-Maßnahmen halten müssen. Und so fiel das Comeback des "Halloween"-Killers Michael Myers (Nick Castle, 74) wie fast jeder andere Kinostart 2020 ins Wasser. Selbstredend gibt es aber nur einen Monat im Jahr, in dem "Halloween Kills" (ab 21. Oktober) in die Kinos kommen darf. Deshalb war die Wartezeit auf Laurie Strodes (Jamie Lee Curtis, 62) neuerlichen Überlebenskampf sogar noch länger. Wer sich nicht mehr genau daran erinnern kann, wo uns Myers Mordserie im Jahr 2018 zurückgelassen hat, bekommt kurz vor Kinostart hier die Antworten.

Eine kurze Einordnung

"Halloween"-Filme gibt es eigentlich en masse. Die guten davon kann man jedoch nicht an einer Hand, sondern an einem Finger abzählen. Das befanden auch die Macher des Reboots von 2018. Der Film von David Gordon Green (46) ignorierte folglich sämtliche Fortsetzungen zum Original von 1978 und setzte exakt 40 Jahre danach an.

So lange saß der Maskenkiller in einer psychiatrischen Anstalt ein, ehe ihm in "Halloween" von 2018 die Flucht gelang. Doch statt sich nach Mexiko abzusetzen, kannte Michael nur ein Ziel: Zurück in seine Heimatstadt Haddonfield, wo sich eine psychisch labile, ehemalige Babysitterin 40 Jahre lang auf seine Rückkehr vorbereitet hat.

Michael ist tot... oder?

Drei Generationen an starken Strode-Frauen sind am Ende des Neustarts von 2018 von Nöten, um Michael Myers zu besiegen. Mit Hilfe ihrer Tochter Karen (Judy Greer, 46) und Enkeltochter Allyson (Andi Matichak) lockt Laurie ihre Nemesis in einen Keller und zündet kurzerhand das gesamte Haus an, um Michael den Garaus zu machen. Mit diesem vermeintlichen Happy End schloss "Halloween" - und genau dort setzt "Halloween Kills" nun an.

Wie die Trailer zum neuesten Teil zeigen, kommt es darin zu keinem erneuten Zeitsprung, im Gegenteil. Er schließt direkt an die Geschehnisse des Vorgängers an und zeigt, wie die Feuerwehr zum brennenden Haus eilt. Da helfen auch Lauries verzweifelte Schreie nichts: "Lasst ihn brennen!" Ein schrecklicher Fehler, den daraufhin nicht nur die Feuerwehrleute mit ihrem Leben bezahlen...

Viele Comebacks aus den 70ern

In "Halloween Kills" kommt es zum Wiedersehen mit zahlreichen Figuren aus dem Original. Gleich mehrere der Kinder, die Laurie 1978 als Babysitterin betreute, sind nun als Erwachsene mit von der Partie. Etwa Anthony Michael Hall (53) als Tommy Doyle oder Kyle Richards (52) als Lindsey Wallace. Und auch Sheriff Leigh Brackett (Charles Cyphers, 82), der bei Myers' Amoklauf in den 70ern eine Tochter verlor, kehrt in "Halloween Kills" zurück. Ob ihre geballte Nostalgie-Power ausreichen wird, um den diabolischen Mörder zu stoppen? Es darf bezweifelt werden, immerhin steht für den Oktober 2022 noch der Abschuss der Trilogie namens "Halloween Ends" an.