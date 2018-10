Seit 1973 gibt es die New Yorker Hard-Rock-Band KISS, nun gehen sie auf ihre weltweite Abschiedstournee. Immerhin auch in sechs deutschen Städten können sich die Fans im Frühsommer 2019 die bombastische Show noch einmal live ansehen.

"KISS - End Of The Road World Tour 2019"

Die "KISS - End Of The Road World Tour 2019" gastiert am 27. Mai 2019 im Messepark Neue Messe in Leipzig. Die nächste Station ist am 31. Mai auf dem Königsplatz in München. Am 2. Juni spielt die Band im Stadion in Essen. Zwei Tage später, am 4. Juni, treten die Hard-Rocker in der Berliner Waldbühne auf. Am 5. Juni gibt es KISS auf der Expo-Plaza in Hannover auf die Ohren und das Deutschland-Finale findet dann am 6. Juli auf der Rennbahn in Iffezheim statt.

Der Vorverkauf für den KISS-Army-Fanclub sowie die KISS Meet & Greet Experience beginnt am morgigen Dienstag (30. Oktober) um 11:30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf kissonline.com. Ab Donnerstag (1. November), 10:00 Uhr, bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am Freitag (2. November) um 10:00 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen.