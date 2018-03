Obwohl Rose Leslie (31, "The Good Fight") einmal selbst Teil des "Game of Thrones"-Universum war und mit Kit Harington (31) einen der Hauptdarsteller als Verlobten hat, will sie das Ende der Serie wie jeder normale Fan erleben. Und das bedeutet nicht bereits vor Veröffentlichung der neuen Folgen gespoilert zu werden. Am Montag verriet sie in der Talkshow von Seth Meyers, dass sie Harington sogar aus dem Haus schmiss, als er das Skript für die letzte Staffel vor ihren Augen lesen wollte.

"Ich erinnere mich an den Sommer, als die neuen Folgen der letzten Staffel auf sein iPad kamen. Ich kann seine Gesichtsausdrücke lesen", erklärte sie. "Ich will nicht wissen, was in seinen Augen vorgeht, also habe ich ihn weggeschickt. Ich habe ihn sozusagen rausgeschmissen und gesagt, dass er in ein Café gehen soll, weil ich sonst erahnen kann, was passiert. Wenn er sich versteift, heißt das, jemand ist gestorben."

Bei "Game of Thrones" sei sie wie der Rest der Welt. "Ich warte auf die neue und letzte Staffel", erzählte Leslie in der Show "Late Night with Seth Meyers".