von Amelie Graen Eine einsame Singlefrau, ein schöner Prinz, ein dunkles Geheimnis und schon ist das Fundament gelegt: Netflix-Weihnachtsfilme sind nach dem immer gleichen, einfallslosen Klischee-Rezept gebaut. Sodass man sie sich auch einfach selbst zusammenschreiben kann. Hier kommt der Beweis.

Als Grundzutat nehme man eine Hauptfigur, mit der sich die typische Frau von heute identifizieren kann. Also eine unglückliche Singlefrau, die sich nichts sehnlicher wünscht als einen Mann. In diesem Fall heißt sie Joanna. Joanna ist Ende 20, liebt verrückte Klamotten und arbeitet bei einem Modemagazin in New York. Sie ist schön und erfolgreich, nur in der Liebe will es einfach nicht klappen. Die kommenden acht Schlüsselszenen führen sie zum Erfolg.

1. Schlüsselszene: Das Leben der Hauptfigur ändert sich von einem Tag auf den anderen