In der aktuellen Podcast-Folge von "Baywatch Berlin" (26.06.2020) überrascht Moderator Klaas Heufer-Umlauf (36) mit einer traurigen Nachricht. Oma Violetta, die regelmäßig in der ProSieben-Sendung "Circus Halligalli" zu sehen war, ist verstorben. Die "Grande Dame", wie Heufer-Umlauf sie nennt, sei bereits vor etwa drei Jahren verstorben.

Auch privat waren sie sich nahe

Nicht nur vor der laufenden Kamera, sondern auch privat habe sich der Moderator bestens mit der kleinen, rothaarigen Oma Violetta verstanden. Sie habe stets aus vielem ein Geheimnis gemacht; ihren wahren Namen habe auch er erst spät in Erfahrung gebracht, so Heufer-Umlauf. Weiter lobt er ihre Erscheinung bei der Show, die er gemeinsam mit Joko Winterscheidt (41) moderierte: "Das, was sie im Fernsehen gemacht hat, ist immer bizarr und überraschend gewesen!" So eine wie sie sei ihm "nie wieder über den Weg gelaufen". Bei all ihrer "absichtlich aufgesetzten Biestigkeit" habe es auch die kleinen Momente gegeben, "in denen man sich mal in den Arm genommen hat".

Wie alt sie genau gewesen sei, habe Heufer-Umlauf nie herausgefunden. Die Ursache ihres Todes ließ er unkommentiert. Thomas Schmitt (41), Co-Moderator des Podcasts "Baywatch Berlin", erklärte lediglich: "Irgendwann war sie bei 'Halli Galli' nicht mehr in der Bude und das war so der Moment, in dem man gemerkt hat, sie kommt damit körperlich nicht mehr klar."

Oma Violetta begeisterte die Zuschauer von "Circus Halligalli" von 2013 bis 2015 mit ihrer schroffen Art und ihrem russischen Akzent. Als Sidekick führte sie witzige Interview mit prominenten Gästen.