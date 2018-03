Klaas hat bewiesen, dass er es auch ohne Joko kann. Am Montagabend hat Moderator Klaas Heufer-Umlauf (34) die erste Ausgabe seiner neuen Show " Late Night Berlin" erfolgreich hinter sich gebracht. Wie der Sender ProSieben mitteilte, erreichte die erste Folge der neuen Late-Night-Show bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Einschaltquoten von 12,1 Prozent. Zu Gast waren unter anderem Heufer-Umlaufs Talk-Kollegin Anne Will (51) sowie Rapper Casper (35). Die nächste Ausgabe "Late Night Berlin" zeigt ProSieben am Montag, 19. März, um 23:00 Uhr.

Jan Böhmermann entert die Late Night Show

Für einen Lacher in einer der Werbepausen sorgte Satiriker und Konkurrent Jan Böhmermann (37). In einem Werbeblock während "Late Night Berlin" tauchte der "Neo Magazin Royale"-Moderator plötzlich in einem Werbespot für den Autovermieter Sixt auf. Im Kommentar zum mit #WELOVETOENTERYOU betitelten Video auf YouTube heißt es dazu von Böhmermann: "Nein, ich bekomme kein Honorar von SIXT. Ja, es war unsere Idee. SIXT hat die Werbebuchung bei ProSieben gestiftet und wir den Text, den Spot und den Promi. Nein, hat keiner in Berlin vorher gewusst."

ProSieben hat bereits auf Twitter auf den Scherz reagiert. "Übrigens. Sixt und Jan Böhmermann haben guten Geschmack und ein gutes Gespür für erfolgreiche Werbeumfelder mit hoher Reichweite. Herzlich willkommen auch nächste Woche in Late Night Berlin auf ProSieben", twitterte der Sender am Dienstagmorgen.