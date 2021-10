ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf wagt sich in unbekanntes Terrain vor. An der Seite von Leonie Benesch und Oliver Masucci wirkt er in der achtteiligen Verfilmung des Ökothrillers "Der Schwarm" im ZDF mit.

Klaas Heufer-Umlauf, 38, wagt sich an eine neue Schauspielrolle. Der Moderator wird in der achtteiligen Thriller-Serie und internationalen ZDF-Koproduktion "Der Schwarm" zu sehen sein. Der Moderator hat bereits ein Bild seiner Rolle mit dem Hashtag #derschwarmkommt auf Instagram veröffentlicht.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der gleichnamige Erfolgsroman wurde "mit einer modernisierten Interpretation" umgesetzt, wie das ZDF am Donnerstag (7. Oktober) mitteilte. Die Handlungsstränge der Romanvorlage wurden dabei von Showrunner Frank Doelger ("Game of Thrones") und Autor Frank Schätzing aktualisiert und um neue erweitert. Ende September fiel die letzte Klappe. Die Dreharbeiten fanden in Rom und Brüssel, dort unter anderem im größten Wasserstudio Europas, statt.

Klaas Heufer-Umlauf spielt Tauchrobotik-Experten

Darum geht es in "Der Schwarm": An verschiedenen Schauplätzen sind Wissenschaftler zunehmend Angriffen aus dem Meer ausgesetzt. Sigur Johanson (Alexander Karim), der von einer norwegischen Ölfirma um ein biologisches Gutachten gebeten wird, entdeckt an der Seite von Tina Lund (Krista Kosonen) den gefährlichen Eiswurm. Die französische Molekularbiologin Cécile Roche (Cécile de France) kämpft mit einem tödlichen Bakterium im Trinkwasser und der kanadische Walforscher Leon Anawak (Joshua Odjick) will sich das ungewöhnlich gefährliche Verhalten der Wale erklären.

Hinzu kommen Meeresbiologie-Studentin Charlie Wagner (Leonie Benesch), die für ihre Professorin Katherina Lehmann (Barbara Sukowa) auf den Shetlandinseln Meeresströmungsdaten sammelt, Datenanalystin Alicia Delaware (Rosabell Laurenti Sellers), Weltraumforscherin Samantha Crowe (Sharon Duncan-Brewster) sowie der Student Amir (Eidin Jalali) und der japanische Philanthrop Mifune (Takuya Kimura). Alban (Oliver Masucci), Kapitän des Forschungsschiffs Thorvaldson, und der Tauchrobotik-Experte Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf) begeben sich mit den Wissenschaftlern auf eine gewagte Mission ins ewige Eis.

"Check Ceck" endet nach drei Staffeln

Zuletzt hatte Klaas Heufer-Umlauf seine ersten Schauspielschritte in seiner eigenen Serie gemacht. "Check Check" feierte im Oktober 2019 Premiere im Streamingangebot von Joyn, Staffel zwei folgte ein Jahr später. Die abschließenden Folgen der Serie sind seit dem 23. September und exklusiv bei Joyn PLUS+ als Staffel drei zu sehen.

Sehen Sie im Video: Klaas Heufer-Umlauf ist einer von 37 Künstlerinnen und Künstlern, die bei der stern Aktion Backstage-Helden dabei ist. Im Video erklärt er, warum Hilfe nötig ist - und was es mit ihm zu gewinnen gibt.