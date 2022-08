Klaus Barner ist tot. Der Schauspieler starb Ende Juli im Alter von 89 Jahren. Bekannt wurde Barner durch Auftritte im "Tatort".

Trauer um Klaus Barner (1933-2022): Der deutsche Schauspieler und Hörspielsprecher ist am 26. Juli im Alter von 89 Jahren gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienkreis. Laut seiner Tochter sei er in der Nähe von Tübingen "nach kurzer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen". Barner machte sich durch Rollen in TV-Filmen und -Serien einen Namen.

Klaus Barner begann seine Karriere am Theater

Seine Karriere begann der Schauspieler am Theater. 1955 gab er sein Spielfilmdebüt in "Reifende Jugend". Es folgten Rollen in Filmen wie "Das Messer" (1971), "Griseldis" (1974) oder "Die Vorstadtkrokodile" (1977). In Letzterem mimte er den Vater von Martin Semmelrogges (66) Rolle Egon Steffenhagen. Barner war zudem in mehreren "Tatort"-Ausgaben zu sehen und spielte in den Serien "Der Trotzkopf", "Diese Drombuschs", "Aus heiterem Himmel" und "Ein Fall für zwei" mit.

Er war auch als Hörspielsprecher tätig. Zu seinen Produktionen zählte unter anderem die Rolle des Meisterdetektivs Sherlock Holmes in "Sherlock Holmes und die Whitechapel-Morde" (SWR). In den letzten Jahren hatte sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Leute von heute Trennung nach acht Jahren Ehe: Gilmore Girl Alexis Bledel wieder Single 1 von 113 Zurück Weiter Zurück Weiter 18. August 2022

Trennung nach acht Jahren Ehe: Gilmore Girl Alexis Bledel wieder Single

Das Schauspieler-Ehepaar Alexis Bledel und Vincent Kartheiser hat sich getrennt. Wie das Magazin Das Schauspieler-Ehepaar Alexis Bledel und Vincent Kartheiser hat sich getrennt. Wie das Magazin "People" berichtet, hat Kartheiser nach acht Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Bledel ist aus Serien wie "Gilmore Girls" und "The Handmaid's Tale" bekannt. Kennengelernt hatte sich die beiden am Set von Kartheisers Serie "Mad Men", wo Bledel 2012 eine Gastrolle inne hatte. Zwei Jahre später heirateten sie, 2015 bekamen sie ein gemeinsames Kind. Mehr

In der Galerie: Leute von heute – Meldungen aus der Welt der Prominenten