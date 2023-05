von Ingo Scheel Seit über 50 Jahren ist Klaus Meine Frontmann der "Scorpions". Zu seinem Geburtstag spricht er über eine erschreckende Diagnose in den 80ern – und verrät, dass er den Erfolg von "Wind of Change" nicht kommen sah.

Herr Meine, keine Band spielte in größerer Höhe als die "Scorpions" vor einigen Jahren in Bolivien. Wie singt es sich auf fast 3700 Metern?

Da wird es ganz schön eng. Nicht nur auf der Bühne, sondern schon im Hotelzimmer, auf dem Weg ins Bad wird man bereits etwas kurzatmig. Wir waren jetzt gerade in Bogotá, das sind immerhin 2600 Meter, aber so richtig zur Sache geht es eben in La Paz. Ohne Coca-Tee läuft da gar nichts.