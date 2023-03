Wer für Charles kochen oder seine Reisen planen will, hat jetzt die Chance dazu. Der König ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

König Charles III. (74) sucht einen neuen Sous Chef für den Buckingham Palast. Der neue Stellvertreter des Küchenchefs soll nicht nur für den Monarchen kochen, sondern auch für Mitarbeiter des Palastes und die Gäste bei großen Staatsbanketten, wie es in der Stellenausschreibung heißt. "Dieser Job ist wirklich einzigartig", ist dort zu lesen. Der "Premier Sous Chef" wird dabei helfen, "ein Team talentierter Profis in den königlichen Küchen" zu leiten.

Zu den zukünftigen Aufgaben erklärt das Königshaus weiter: "Als Unterstützung des Küchenchefs beaufsichtigen Sie den täglichen Betrieb und stellen sicher, dass jede Mahlzeit den höchsten Standards entspricht, egal ob es sich um Mitarbeiteressen oder ein großes Staatsbankett handelt." Der neue Sous Chef wird zu einem 30-köpfigen Team stoßen, das von sechs verschiedenen Residenzen aus operiert, dadurch seien "die Möglichkeiten und die Vielfalt, die diese Rolle bietet, unübertroffen".

"Hochqualifiziert und erfahren"

Die Stellenanzeige besagt weiter: "Sie werden verschiedene Menüs entwickeln und zubereiten und die allerbesten saisonalen Zutaten beschaffen sowie dabei helfen, die Lagerbestände zu verwalten und die Dienstpläne der Mitarbeiter zu koordinieren."

Bewerben können sich Köche, die "hochqualifiziert und erfahren" sind, schon auf Führungsebene gearbeitet haben und aus einem gehobenen Restaurant- oder Fünf-Sterne-Catering-Betrieb kommen. Nützlich wäre es für den neuen Palastmitarbeiter wohl auch, Erfahrung in der veganen Küche zu haben. König Charles ernährt sich einen Tag in der Woche vegan und zwei Tage die Woche vegetarisch, wie er einmal in einem BBC-Interview verriet.

Auch diese Jobs sind im Buckingham Palast frei

Wer nicht kochen, aber mit Geld umgehen kann, kann über die Sommermonate ebenfalls eine Stelle im Buckingham Palast finden. Dort wird gerade auch ein Kassierer gesucht. "Sie unterstützen das Finanzteam während der geschäftigen Sommermonate, wenn der Buckingham Palast seine Türen und Geschäfte für Tausende von Besuchern öffnet", lautet die Anzeige für diesen Job.

Im Büro des königlichen Privatsekretärs werden ebenfalls neue Mitarbeiter gesucht, unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit. Briefe, die das Königshaus "zu sozialen, kommunalen und nationalen Angelegenheiten" erhält, sollen hier beantwortet werden. Auch die Stelle eines Programmkoordinators für die Planung der offiziellen Termine und Reisen von König Charles ist ausgeschrieben. Zudem ist im Buckingham Palast eine Stelle im Digital-Team frei, um Innovationen auf diesem Feld für die Royals voranzutreiben.