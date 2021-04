© Linda Broström Kungl. Hovstaterna / Linda Broström, The Royal Court of Sweden

König Carl Gustaf von Schweden feiert am 30. April seinen 75. Geburtstag. Ein seinem in Jubelfest, doch es gab auch viele Krisen Leben.

König Carl XVI. Gustaf von Schweden feiert am 30. April seinen 75. Geburtstag. Grund genug, zurückzublicken auf ein ungewöhnliches Leben. Als junger Kronprinz war er für seine Vorliebe für schnelle Autos, schöne Frauen und Partys bekannt. Doch das Leben des einst jüngsten Monarchen der Welt war nicht immer einfach. Diese Krisen musste der skandinavische Monarch durchstehen:

Sein Vater starb als Carl Gustaf neun Monate alt war

Schon der Start ins Leben ist für den kleinen Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte, der am 30. April 1946 auf Schloss Haga bei Stockholm das Licht der Welt erblickte, nicht einfach. Denn sein Vater, der Erbprinz von Schweden, stirbt im Januar 1947 bei einem Flugzeugunglück. Der spätere König wächst mit seiner Mutter, der deutschen Prinzessin Sibylla (1908-1972), seinen vier älteren Schwestern und dem Großvater, König Gustav VI. Adolf (1882-1973), auf.

Nach dem Tod des Großvaters wird er mit nur 27 Jahren König

1973 stirbt sein Großvater. Mit 27 Jahren besteigt Prinz Carl Gustaf den schwedischen Thron. Damit ist er nur ein Jahr älter als Queen Elizabeth II. (95) bei ihrer Inthronisation und zu dieser Zeit der jüngste Monarch der Welt. Er gilt als schüchtern und Reden hält er wegen seiner Lese- und Rechtschreibschwäche auch nicht gern. Die Monarchie-Kritiker wittern ihre Chance. 1975 wird die Verfassung vom schwedischen Parlament reformiert und der König fast aller politischen Mitwirkungsrechte enthoben.

Seine Liebe zu einer Bürgerlichen aus Deutschland

Zu diesem Zeitpunkt hat er seine "beste Entscheidung im Leben", so nannte es ZDF-Royal-Expertin Julia Melchior im Interview mit spot on news, längst getroffen: Carl Gustaf will Silvia Sommerlath (77) aus Deutschland heiraten, jene Messehostess, die er 1972 bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte. Eine Deutsche als schwedische Königin? Dieser Gedanke gefiel zu der Zeit sicher nicht allen. Doch der König setzt sich durch: 1976 wird die Traumhochzeit in Stockholm gefeiert. Möglich ist die Heirat mit einer Bürgerlichen nur, weil Carl Gustaf zu diesem Zeitpunkt bereits König ist - sonst hätte er auf den Thron verzichten müssen. Aber Silvia kann als Königin überzeugen: Bis heute ist sie bei den Schweden überaus beliebt.

Änderungen im Thronfolgegesetz

Der royale Nachwuchs lässt nicht lange auf sich warten. Prinzessin Victoria erblickt 1977 das Licht der Welt, Kronprinz Carl Philip 1979. Ein Jahr danach ändert das schwedische Parlament die Thronfolgeregelung - unabhängig von ihrem Geschlecht sollen jetzt jeweils die Erstgeborenen den Thron erben - und so wird Victoria Kronprinzessin. Der König ist dagegen, solch eine Aufgabe sei "für ein Mädchen zu schwer", findet er. Doch die Parlamentarier hatten entschieden.

Kronprinzessin Victoria liebt ihren Fitnesstrainer

Kronprinzessin Victoria (43) ist der Druck tatsächlich irgendwann zu viel, sie entwickelt eine Essstörung. Ende der 1990er Jahre machen sich nicht nur die Eltern große Sorgen um sie, wer sich für Royals interessiert, leidet mit. Victoria geht zum Studium in die USA. Bei der Rückkehr 2000 gilt sie als geheilt. Sport bleibt aber wichtig für sie. Wie wichtig, das wird sich spätestens 2009 herausstellen. Denn so lange lässt der König sie zappeln, bis er endlich nachgibt und Victoria sich mit ihrem langjährigen Freund (seit 2001), Fitnesstrainer Daniel Westling (47), verloben darf. Keine leichte Entscheidung für den König.

Rotlicht-Milieu-Gerüchte und außereheliche Eskapaden

So konservativ sich Carl Gustaf in jener Zeit auch gibt, im Jahre der Hochzeit seiner Erstgeborenen und im darauffolgenden Jahr 2011 erschüttert ein großer Skandal das Königshaus. In dessen Zentrum: der König selbst. Die Rotlicht-Milieu-Gerüchte können zwar als Fälschung entkräftet werden, doch die außerehelichen Eskapaden sollen angeblich wahr gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt ist der König unbeliebt wie nie.

Prinzessin Madeleine flieht nach New York

Als das alles herauskommt, gibt es für die jüngste Tochter des Königspaares, Prinzessin Madeleine von Schweden (38), kein Halten mehr. Sie flieht nach New York. Denn vor Bekanntwerden des Skandals um den König hatte der noch von seinem Nesthäkchen gefordert, die 2009 geschlossene Verlobung mit Jonas Bergström (42) wegen dessen Affäre mit einer Sportlerin aufzulösen. Das geschah dann auch im April 2010, wenige Wochen vor Victorias Hochzeit und wenige Monate vor dem Skandal... Madeleine fand in New York ihr Glück mit dem Geschäftsmann Christopher O'Neill (46). Die Familie lebt heute in Florida.

Die glückliche Wendung

Doch dann kommt die Wende und ein glückliches Ereignis nach dem anderen: Verlobung, Hochzeit, Schwangerschaft, Geburt, Taufe, Verlobung, Hochzeit... Alles in allem hat das schwedische Königshaus inzwischen drei romantische Hochzeiten ausgerichtet, und das Königspaar in der Folge schon acht Enkelkinder geschenkt bekommen. Bis auf den jüngsten Familienzuwachs Julian, der im März 2021 das Licht der Welt erblickte, sind alle auch schon alt genug, um ihrem Großvater an seinem heutigen Jubeltag ein Ständchen zu singen: Grattis pa födelsedagen!