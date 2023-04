Viel Programm an seinem 77. Geburtstag

König Carl XVI. Gustaf von Schweden Viel Programm an seinem 77. Geburtstag

In Schweden wird heute der 77. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf mit einem besonderen Programm gefeiert.

König Carl XVI. Gustaf von Schweden wird am heutigen 30. April 77 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstages hat das schwedische Königshaus auf Instagram Glückwünsche und ein Porträt des schwedischen Monarchen geteilt.

Das Foto zeigt den König in seiner Uniform, bestehend aus dunkelblauem Sakko mit goldenen Verzierungen und seinen royalen Orden. In seiner linken Hand hält Carl Gustaf weiße Handschuhe und einen Offiziersstock. Die dazu passende Mütze hat er sich unter dem Arm geklemmt. Über der Uniform trägt er außerdem eine hellblaue Schärpe.

"Heute wird der König 77 Jahre alt. Der König wurde am 30. April 1946 auf Schloss Haga geboren", ist in dem Beitrag zu lesen. Der Geburtstag des Königs sei auch ein öffentlicher Flaggentag in Schweden, der mit einem Salutzug der Armeekapelle zelebriert wird, wie der Homepage des schwedischen Königshauses zu entnehmen ist.

Gegen 13 Uhr werden außerdem 21 Salutschüsse abgefeuert. Anschließend wird ein neuer Balkon des Königspalastes in Stockholm eingeweiht, auf dem die königliche Familie heute im Rahmen der Geburtstagsfeier erscheinen soll.